18 Июня 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Марат Хуснуллин на встрече с челябинским губернатором высоко оценил успехи стройкомплекса Южного Урала

Накануне в столице губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсуждали текущие вопросы жилищного строительства, комплексного развития территорий, развития дорожной инфраструктуры.

Глава Южного Урала сообщил, что в 2023 году в регионе было введено в строй рекордное количество жилья – 2,1 млн квадратных метров. В текущем году перед всеми участниками строительного рынка стоит задача не снижать темы. Особо Алексей Текслер отметил развитие в регионе программы комплексного развития территорий.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«В прошлом году построили первый жилой дом городского квартала ЖК «4 Ленина». На сегодняшний день в Челябинской области реализуется 18 проектов КРТ», - сказал губернатор.

По реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого за период с 2019 по 2023 год благоустроили в Челябинской области 934 дворовых территорий и 835 общественных пространств, также идет активная работа. В 2024 году стоит задача благоустроить 138 дворов и 282 общественных пространства.

«В целом область показывает хорошие результаты по многим показателям. По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено порядка 1800 территорий. Знаю, что эта программа находит большой отклик у жителей», - прокомментировал Марат Хуснуллин.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще одной темой обсуждения стал проект реконструкции федеральной автодороги А-310 Челябинск – Троицк - граница Республики Казахстан, которая должна стать четырехполосной. Транспортная артерия позволит использовать весь потенциал международного транспортного коридора «Восток-Запад» в направлении Казахстана и Китая, а также обеспечит дальнейшее развитие строящейся автомобильной дороги М-12 «Восток». Также Алексей Текслер и Марат Хуснуллин обсудили строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня и метротрама в Челябинске.

«Оба проекта станут драйверами развития региона», — считает вице-премьер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По строительству метротрамвая в Челябинске Алексей Текслер заявил, что проект для региона является якорным. «Он предусматривает две ветки: «Запад – Восток» и «Север – Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы», - сообщил Алексей Текслер.

Стоит напомнить, что накануне в своем обращении к Заксобранию Алексей Текслер рассказал, что Усть-Катавский вагоностроительный завод уже приступил к организации производства новых моделей трамваев для Челябинского метротрама. Первая ветка "Север-Юг" пройдет с северо-запада до железнодорожного вокзала. Вагоны будут курсировать над и под землей.

Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта региона поясняет: "По проекту метро, там еще как минимум два года нам надо будет работать очень активно. Тем не менее, в планах уже на следующий год приобрести длинные трамваи метро, традиционные трамваи. В этом году мы будем делать закупку. То есть в ближайшие еще два года мы планируем, так скажем, нашу общую транспортную форму завершить".

В Челябинске под инфраструктуру будущего метротрама уже готовят и остановки. На этот год планируют спроектировать 35 трамвайных платформ.

Здание министерства финансов Челябинской области в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Также на встрече с вице-премьером Алексей Текслер обсудил ход реализации крупных строек, вопросы переселения граждан из аварийного жилья и помощь новым регионам в восстановлении инфраструктуры.

Марат Хуснуллин особо отметил, что Челябинская область показывает хорошие результаты по многим показателям и сильно помогает Донбассу: «Большая работа делается Челябинской областью в ДНР. Уже готово 37 объектов в Волновахском районе и 11 в Ясиноватой. Среди них жилые дома, школы, детские сады, дороги».

Теги: марат хуснуллин, алексей текслер, строительство, метротрамвай, ктр, благоустройстов территорий


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