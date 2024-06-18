Власти Феодосии попросили жителей не пугаться звуков выстрелов

Мэрия Феодосии предложила горожанам не пугаться звуков выстрелов – в городе пройдут учебные стрельбы.

"Сегодня, 18 июня, с 12.00 до 14.00 будут проходить учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие", - говорится в telegram-канале мэрии.

Отметим, такое предупреждение можно отнести и к туристам, потому что начался сезон отпусков, и туристский поток в Крым в этом году уже превысил миллион человек. За январь – апрель полуостров посетило 816 тыс. отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее. Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что ожидает роста турпотока на 25-30%. В целом, он вырос более, чем в полтора раза за 10 лет нахождения полуострова в составе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не опасаются снижения турпотока в Крым из-за украинских обстрелов.

Прежде всего, россияне едут на Южный берег Крыма, климат которого является субсредиземноморским, но, в отличие от субтропиков юга Краснодарского края, не такой влажный. Самыми популярными курортами являются Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, а также Евпатория.