Салат, который мог стать причиной отравления, в Татарстане купили 116 человек

Салат "Лобио с фасолью", которым могли отравиться люди, в Татарстане купили 116 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"Проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Остатки салата в количестве 136 штук изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

Ранее сообщалось, что случаи подозрения на ботулизм зарегистрированы в Казани после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен". 14 человек госпитализированы, из них восемь человек в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара. Сообщалось, что все пострадавшие употребляли салат лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт". Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Нижнем Новгороде и Подмосковье. Общественники просят правительство России отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды.