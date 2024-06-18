18 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: .nso.ru

В первом квартале 2024 года Новосибирскую область посетило на 50 тысяч туристов больше, чем годом ранее

Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет. В первом квартале 2024 года турпоток в регионе вырос на 16,5% по сравнению с прошлым годом. С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

«Мы фиксируем рост туристического потока на 16,5%, и важно отметить, что это данные по зимним месяцам, в то время как высокий туристический сезон приходится на лето. Соответственно, прогнозы на этот год у нас положительные», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По данным маркетинговых исследований, в среднем продолжительность поездки в Новосибирскую область составляет 2 дня, намечена тенденция на увеличение продолжительности пребывания до 6 суток. Наиболее длительные поездки совершают медицинские туристы с целью оздоровления в санаториях Новосибирской области – как правило, такая поездка длится дольше 10 дней. Наибольшее количество туристов приезжает из соседних регионов и Москвы.

Среди туристических локаций и туристических факторов Новосибирской области на первые места выходят город Новосибирск и сибирская кухня, зоопарк, речные прогулки, НОВАТ, Академгородок. Кроме того, высокие позиции занимают санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны, а также деревни и поселки со своей историей.

Коллаж, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в Послании Федеральному Собранию Президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП до 5%. Достичь этих целей помогает региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная Правительством региона, и федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

(2024)|Фото: .nso.ru

Теги: туристы, турпоток, турпоездка, путешествия, гостиницы, отели,


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