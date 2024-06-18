В Якутии, куда прилетел Путин, горит почти 160 тысяч гектаров леса

В Якутии, куда сегодня с визитом прилетел Владимир Путин, за сутки потушили 20 лесных пожаров на площади более 14 тыс. гектаров, сообщил главный лесничий республики Андрей Коноплев.

"В то же время в ходе авиационного и космического мониторинга было обнаружено 17 новых лесных пожаров площадью 2,4 тыс. гектаров", - сообщили в республиканском управлении МЧС.

Таким образом, на начало текущих суток в Якутии действовало 90 лесных пожаров на площади 158,6 тыс. гектаров.

"Действующие лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не несут", – сказал Коноплев.