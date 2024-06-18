Партия Ле Пен удалила из программы пункты про сотрудничество с Россией

Французская правая партия "Национальное объединение", претендующая на победу в предстоящих парламентских выборах, пытается отстраниться от своей ранней дружественной по отношению к России позиции.

По данным Politico, с сайта партии без огласки исчезли части манифеста "Национального объединения", в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией. Также были отредактированы пункты про отказ от сотрудничества с Германией и про выход из объединенного военного командования НАТО.

Издание отмечает, что партия пытается успеть укрепить свой авторитет на мировой арене до выборов (они пройдут 30 июня и 7 июля).

Удаленные предложения возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году, когда ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых излагались ее предложения по всем направлениям политики.

В удаленных частях манифеста отмечалось, что Вашингтон "не всегда ведет себя как союзник Франции". Ле Пен предлагала искать "альянс с Россией по определенным вопросам", таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.