Актер из "Слова пацана" частично признал вину в разбое

Актер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Также сообщается, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.

Сегодня суд постановил продлить меру пресечения Базанову и другим фигурантам дела до 20 сентября.

Как сообщалось, в 2011 году банда, в которую входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, ее участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тысячами.

Базанов играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.