"Атомстройкомплекс" примет участие в форуме по недвижимости "Движение"

Крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе "Атомстойкомплекс" примет участие в частном форуме по недвижимости "Движение". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, эксперты уральского застройщика расскажут российским и зарубежным девелоперам как проводить исследования и каким уж точно не стоит доверять.

"Информационное поле девелопмента сейчас заполнено огромным количеством аналитики и экспертизы, предоставляющих всевозможные цифры, но доверять можно далеко не всем. Однако это не повод не пользоваться таким эффективным инструментом, – рассказала директор по продукту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова. – Достаточно знать несколько лайфхаков, чтобы определить достоверность выводов и профессионализм аналитиков. В рамках форума "Движение" мы поделимся этими приемами с участниками мероприятия, чтобы они самостоятельно могли организовать эффективные опросы либо брать с рынка готовую информацию и понимать, будет ли она полезна".

Отметим, что именно "Атомстройкомплекс" первым на уральском девелоперском рынке стал системно анализировать потребительские предпочтения, девелоперский продукт и рынок. Полученные данные позволяют оперативно отслеживать изменения приоритетов и запросов потенциального покупателя, а также прогнозировать тренды рынка и создавать актуальные проекты.

"В "Атомстройкомплексе" мы более 7 лет проводим опросы и анализируем рынок, на своем опыте прошли все стадии отношения к исследованиям вообще и опросам в частности: от полного неприятия до выработки четких стандартов. Сейчас мы точно знаем, как выглядит отчет, которому можно доверять и строить стратегию развития на основе его результатов", - добавила Надежда Абакумова.

Форум пройдет в Сочи с 18 по 21 июня.