Вашингтон обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций

Отказ Турции присоединиться к санкциям против России обеспокоил Вашингтон.

Тем временем исключение России из системы Swift создаёт серьёзную нагрузку на турецкие компании, приводит РИА Новости данные газеты Posta.

Отметим, беспокойство это давнее – в августе 2023 г. выяснилось, что администрация США пригрозила Турции рестрикциями в связи с тем, что она якобы помогает России обходить введенные против нее санкции. По словам западного дипломата, американская сторона информировала Анкару о последствиях содействия Москве. Отмечалось, что США и ЕС стремятся ужесточить соблюдение санкций в Турции, так как республика увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.