Арестович*: Зеленскому конференция в Швейцарии была нужна для своей легитимизации

Владимиру Зеленскому, чей срок полномочий, согласно конституции Украины, безвозвратно истек, конференция в Швейцарии была нужна прежде всего для своей легитимизации. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Он отметил, что недавно Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом, а на Украине опубликовали опросы, что большинство граждан считают его президентом до окончания военного положения.

"И есть треть действующего состава ООН, подтвердившая легитимность Зеленского, не оспорившая его, пожимавшая ему руку и так далее. Вот это и было основной целью. А документ, который в конце подписали: ядерная безопасность, Запорожская АЭС и так далее, – это давно сформированная позиция, она стала общим местом на переговорах еще два года назад", – сказал Арестович.

Согласно решению Конституционного суда Украины, вынесенному в мае 2014 года, "конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего", а он истек 20 мая 2024 года. То есть Зеленский, по украинской конституции, полностью утратил легитимность, которую не восстановить никакими ухищрениями, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Фактически "исполнительная власть на Украине узурпирована и удерживается незаконным путем", отметил российский лидер.