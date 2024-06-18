18 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Пермский краеведческий музей получил имущество музея "Мотовилихинских заводов"

Пермский краеведческий музей получил имущество музея "Мотовилихинских заводов", сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на директора Пермского краеведческого музея Татьяну Вострикову.

"Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет об аренде имущества.

Предполагается, что музейный комплекс "Мотовилихинских заводов" войдет в состав историко-технического кластера, наравне с домом-музеем Николая Славянова, музеем-диорамой, выставкой "Оружие Победы" (завод Шпагина).

Директор музея отметила, что самая актуальная задача сейчас — обновление экспозиции музея пермской артиллерии к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется смена асфальтового покрытия, установка ливневой канализации и подсветки, обновление навигации уличной экспозиции.

Уточняется, что краеведческий музей получил по договору все имущество музея "Мотовилихинских заводов": здание, коллекции и уличную площадку с объектами.

Ранее стало известно, что краевые власти планируют взять музей артиллерии в аренду: средства будут предоставляться в виде субсидий "Пермский краеведческий музей". В текущем году учреждение должно получить на эти цели 3,6 млн руб., а в 2025 и 2026 годах — по 4,8 млн руб. Средства пойдут на аренду здания музея общей площадью 782,9 кв. м, а также двух земельных участков площадью 4,304 тыс. и 3,22 тыс. кв. м.

Напомним, с 2018 года предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". 22 сентября 2023 г. стало известно, что "Ремдизель" выиграл торги по продаже производственных мощностей предприятия. На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства, и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях проходящего в Екатеринбурге форума "Города России" высказался о работе оборонного завода имени Дзержинского (ЗиД) и "Мотовилихинских заводов".

"Предприятия, которые вы перечислили, работали, работают на гособоронзаказе, работают в три смены. Вопрос так не стоит, зачем продавать. Они не проданы. Идут положенные по закону процедуры. По "Мотовилихе" процесс завершен. Теперь предприятие после снятия процедур может начинать модернизировать производство. Директор объявляет о планах по инвестициям в реконструкцию и установку новых производственных линий", - сказал Соснин.

Теги: Мотовилихинские заводы, пермский краеведческий музей


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