"Леруа Мерлен" в России сменит название

Сеть строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен" в России сменит название. После ребрендинга магазины будут называться "Лемана Про". Ожидается, что первые магазины будут обновлены до конца текущего года.

В 2023 году французский владелец бренда Leroy Merlin передал операционный контроль над российской сетью местному менеджменту, который теперь принял решение о ребрендинге, передает ТАСС.

У компании сменятся и фирменные цвета: с текущих зеленого, черного и белого на серый и желтый.

Как пояснили в пресс-службе сети, новое название (на латинице - Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: "Lе" - от "Leader" (лидер), "Ма" - от французского "Maison" ("дом"), "Nа" - от "Nature" (экологическая и социальная ответственность), Pro - фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.