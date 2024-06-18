18 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура вступилась за уральских детей, лишенных возможности посещать детсад

Детей села Черноусово (Свердловская область) лишили возможности посещать детский сад. Точнее, возможность есть - всего-то нужно добраться до соседнего поселка. Увы, не всем родителям удается ежедневно отвозить ребенка в детсад, однако альтернативы нет. Об этом вскоре узнала и областная прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в Черноусово всего один детский сад - МАДОУ "Детский сад № 9 "Улыбка", который недавно закрылся на капитальный ремонт. Родителям предложили на это время перевести своих детей в МБДОУ "Детский сад № 17 "Березка" в поселка Совхозный Белоярского района. Однако, как ежедневно по несколько раз добираться до другого населенного пункта родителям не рассказали.

"В нарушение требований действующего законодательства органами местного самоуправления Белоярского городского округа не организована доставка бывших воспитанников детского сада "Улыбка" до нового детского сада с целью получения ими дошкольного образования", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим ведомство направило в Белоярский районный суд административное исковое заявление с требованиями обязать уполномоченные органы Белоярского городского округа организовать подвоз детей из Черноусово до детсада "Березка" и обратно. Транспорт обязан отвечать всем требованиям безопасности.

Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Межрайонная прокуратура после вступления решения суда в законную силу проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: Белоярск, детсад, подвоз, дети, прокуратура


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