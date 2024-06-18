Сразу 8 астраханских проектов стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Астраханская область выиграла 8 грантов в конкурсе Фонда президентских грантов на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Как сообщает Агентство по делам молодежи Астраханской области, многие из них проектов- победителей посвящены социальной адаптации и развитию детей.

Так, в числе одобренных инициатив астраханцев: проект «Моя первая работа» Регионального благотворительного фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Сердце Каспия»; проект «Рука в руке» Автономной некоммерческой организации «Центр коррекции и развития детей и взрослых «Территория смыслов»; проект «Школа молодого Управдома Астраханской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный союз потребителей», проект «Социальная столовая «Радонеж Местной религиозной организации „Православный приход храма Преподобного Сергия Радонежского города Астрахани, Астраханской епархии русской православной церкви“»; проект «Благоустройство особо охраняемой природной территории у Храма в честь Святого Великомученика и целителя Пантелеймона в Тинаках» Некоммерческого благотворительного фонда содействия социально-культурному развитию наследия «Содружество»; проект «Образ народной культуры в школы» Автономной некоммерческой организации «Культурно-просветительский центр „Казаченька“»; проект Центра нейрокоррекции и развития речи «Синяя птица» Автономной некоммерческой организации «Многопрофильный детский развивающий центр «Синяя птица»; проект «Сарафанные истории. Традиция — Лаборатория — Креатив» — Автономной некоммерческой организации «Центр развития традиционной культуры и ремесел «Рыбица».