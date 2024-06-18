Три человека задержаны по делу о массовом заболевании ботулизмом

Три человека задержаны по делу о массовом отравлении блюдами из службы доставки в Москве, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

В СК добавили, что на предприятии обнаружены нарушения, в частности, отсутствовали документы, подтверждающие срок годности, программа производственного контроля не выполнялась, не были представлены протоколы лабораторных испытаний. Кроме того, производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не был организован.

В ходе расследования также выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Напомним, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара. Сообщалось, что все пострадавшие употребляли салат лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт". Также пострадавшие с признаками бутулизма есть в Нижнем Новгороде и Казани. Общественники просят правительство России отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды.