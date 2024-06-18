Губернатор рассказал подробности о технопарке "Космос", презентованном китайскому губернатору

Стали известны подробности проекта технопарка "Космос", о котором ранее рассказывал свердловский губернатор на встрече с главой китайской провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Речь шла о совместном производстве микроэлектроники.

Как рассказал Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании в заксобрании Свердловской области, у проекта уже есть как потенциальные инвесторы, так и потенциальные резиденты. Более того, под производство уже нашли неплохое место.

"Если ехать из аэропорта "Кольцово", вы увидите - слева от выставочного центра (ЭКСПО) уже ведутся подготовительные работы. Там первая площадка, по-моему, 12 тыс. и вторая очередь это, по-моему, еще 15 тыс. кв.м. Мы рассчитываем, что студенты, которые будут тут жить и обучаться, будут также приходить в технопарк, либо работая на резидентов, либо открывая свои производства. Помимо этого технопарка вблизи появится еще IT-парк, недалеко от Дворца водных видов спорта. Мы там тоже сейчас ведем подготовительные работы", - заявил губернатор.

По его словам, проектом занимается глава корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра с коллегами из правительства. Саму экосистему "Космос", надеется Куйвашев, удастся представить на ближайшем "Иннопроме" в Екатеринбурге.

"Я считаю, что микроэлектроника, IT, фармацевтика дадут серьезный прирост высокотехнологичных рабочих мест на ближайшие лет 5-7. Я с некоторыми проектами уже ознакомился. Еще лет пять назад это было что-то из области фантастики, сегодня это уже реально, уже есть готовые ниокры (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по этим проектам. Это не рисковые инвестиции, это уже готовая технология, осталось только инвестировать. Инвестиции большие, немалые деньги, но тем не менее, инвесторы и мы поддерживаем их, в том числе, часть исков будем на себя брать. Но тем не менее, это серьезный шанс для развития этой отрасли, которой у нас, к сожалению, пока мало", - добавил глава региона.