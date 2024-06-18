В Екатеринбурге адвокат сочла "не соответствующим случившемуся" наказание экс-директору спецшколы, где насиловали детей

В Екатеринбурге адвокат потерпевшей стороны по делу о насилии над воспитанниками спецшколы №124 Олеся Бортникова считает меру наказания экс-директору учреждения Наталье Поддубной не соответствующей случившемуся.

Напомним, сегодня Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10%, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

В разговоре с журналистами после оглашения вердикта Бортникова отметила, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор, для начала ей надо переговорить с доверителем – мамой пострадавшего ребенка. В беседе с журналистом Накануне.RU она уточнила, что не считает адекватной и квалификацию действий Поддубной, и наказание за поступок.

"Имеющаяся квалификация действий Поддубной неадекватна случившемуся. Во-первых, она покрывала преступление. Это не только халатность. Идет параллельный процесс, где подсудимыми являются воспитанники школы, которым вменяют совершение насильственных действий сексуального характера. Им грозит реальное лишение свободы, а человек, который должен был предотвратить всю эту ситуацию, получил 11 месяцев исправительных работ", - сказала Бортникова.

То есть случившееся стало возможным, считает Бортникова, при потворстве взрослых – Поддубной, администрации, сотрудников.

"Они утверждают, что дети одни не оставались, что школа работает строго по приказу Минобороны, который говорит о том, что дети должны 24 часа находиться под присмотром. Однако даже в этом процессе допрашивали свидетелей, которые говорили, что "я мог отойти"", - говорит Бортникова.

По ее словам, есть видео, на котором запечатлено, как одни дети бьют других, а взрослых нет, и процесс снимали на смартфон, который запрещен в такого рода учреждениях.

"Это говорит о том, что все ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, допуская физическое и сексуальное насилие над воспитанниками. Возбужден ряд уголовных дел в отношении сотрудников указанной школы – есть доказанный факт, что воспитанник два года назад получил тяжелые травмы, находясь в школе", - сказала Бортникова.

Адвокат предположила, что действия Поддубной можно квалифицировать как злоупотребление полномочиями, в этом случае ей грозило бы до пяти лет колонии. Согласно заключению психиатра, один из двух пострадавших детей не сможет полностью восстановить свою психику. Это стало возможным из-за потворства взрослых происходившему в школе, считает Бортникова.