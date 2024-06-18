Соратники иноагентов провели опрос, что россияне жаждут закона о "семейном насилии"

Опрос, согласно которому 89% россиян поддерживают появление закона о "семейном насилии", проводила компания с английским названием Russian Field, которая давно и плотно работает с иностранными агентами. Об этом говорится в расследовании "Царьграда".

В последние недели внесение нового законопроекта о "семейном насилии" анонсировали "Новые люди", к ним примкнули в ЛДПР. Депутаты считают, что в семьях над женщинами издеваются, избивают и убивают, но все боятся об этом говорить. Поэтому нужен специальный законопроект. Инициативу поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Компания Russian Field провела уже 16 волн социологического исследования об отношении к СВО, характерно беря в кавычки выражение "специальная военная операция" и употребляя ошибочное выражение "в Украине", как того требует украинский режим. При этом соинициатором данного исследования выступил политтехнолог Максим Кац (признан иностранным агентом в России), сбежавший после начала СВО в Израиль.

Весной прошлого года Russian Field стала лауреатом премии "Редколлегия", сайт которой заблокирован Роскомнадзором за распространение запрещенной информации. А сама премия была учреждена Фондом Бориса Зимина (признан иностранным агентом в России). Сам Зимин давно живет за границей, активно выступает против России, СВО, финансировал террориста и экстремиста Навального и его ФБК (НКО-иноагент, признан экстремистской организацией). Также открыто финансировал протесты в Белоруссии, направленные на свержение президента Александра Лукашенко.

"С учетом выбора конторы для "исследования", это, видимо, вполне отвечает надеждам и чаяниям наших стратегических противников, которым не нужна сильная и свободная Россия, оплотом которой и являются русские семьи", - пишет "Царьград".

Интересно, что в мае вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что две трети женщин, убитых в России, стали жертвами "домашнего насилия". И поэтому его партия готовит большую программу по борьбе с "домашним насилием". Эти цифры взяты из доклада, который был представлен в ЕСПЧ "Центром по предупреждению насилия, российской неправительственной организацией "Анна" (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

На сайте "Сталкингу.нет", который запустили "Новые люди", сказано, что в 2020-2021 гг. от "домашнего насилия" в России погибли 2680 женщин. При этом стоит ссылка на Консорциум женских НПО. Он был создан в начале 1990-х на Украине в виде "Женского Консорциума США-СНГ", действовал при поддержке USAID (американское правительственное агентство, деятельность которого в России объявлена нежелательной), а также Фонда "Евразия" - посредника того же USAID. Также его финансировал американский Фонд Макартуров. В 1995 году Консорциум разделился на две "ветки" – украинскую и российскую. Юрист "Консорциума" Мари Давтян была один из соавторов и лоббистом закона о "профилактике домашнего насилия" и соосновательницей феминистского проекта "Насилию.нет", который тоже был признан иностранным агентом.

То, что такой законопроект продвигается врагами России направлен против семьи как таковой, считают многие эксперты, а также Церковь и все традиционные религии.