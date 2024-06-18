Shot: При захвате СИЗО в Ростове-на-Дону был третий заложник

При захвате СИЗО в Ростове-на-Дону был третий заложник, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, помимо 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела. Мужчина получил ножевое ранение при попытке противостоять захватчикам. Но он смог вырваться и заблокировать террористам доступ к оружейной комнате.

SHOT также сообщает, что в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева проводится служебная проверка. В ходе нее будут оценены условия содержания арестантов в изоляторе.

Ранее СМИ сообщили, что захватившие заложников содержались в разных камерах, но между ними была связь. К своей операции захватчики готовились долго. Они заранее ослабили решетку камеры, затем выбили ее и выбрались во двор, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.