Генпрокуратура предлагает не пускать в Россию представителей нежелательных организаций

Генеральная прокуратура России предлагает запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций, передают "Известия" со ссылкой на письмо ГП в МВД. Именно министерство сейчас занимается подготовкой нового миграционного законодательства, надзорное ведомство вносит свои предложения.

У самого МВД также есть предложения по запрету на въезд в Россию. Так, предлагается не пускать в страну тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя. МВД в пояснительной записке отметило, что такой подход необходим для защиты значимых в стране ценностей.

В Генпрокуратуре свою поправку объясняют тем, что сейчас актуально "противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела" страны.

На текущий момент Минюст признал нежелательными 166 иностранных и международных неправительственных организаций.