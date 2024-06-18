В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек

В Тюменской области на 147-м километре автодороги Шадринск - Ялуторовск произошло ДТП с участием автобуса "ПАЗ", перевозившего рабочих одного из предприятий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, легковой автомобиль "Тойота" с прицепом выехал на встречную полосу и въехал в "ПАЗ". Пострадали шесть человек, четверо из них - пассажиры автобуса. У них ушибы.

Еще двое пострадавших - 16-летняя пассажирка "Тойоты" и 51-летний пассажир этого автомобиля.

Движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги. Автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.