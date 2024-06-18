В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту хищения электроэнергии на 1,3 млн рублей

В рамках совместной работы энергетиков "Россети Урал" - "Екатеринбург" и прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга по противодействию хищениям электроэнергии был подготовлен и зарегистрирован заявительский материал для привлечения выявленного правонарушителя к уголовной ответственности. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, совершенная в особо крупном размере).

В ходе системной работы специалистов "Россети Урал" - "Екатеринбург" по борьбе с бездоговорным и неучтенным потреблением электроэнергии с помощью средств видеофиксации было выявлено несанкционированное присоединение нежилого помещения СИПом 2х16 (самонесущий изолированный провод). Данный провод был проложен от опоры воздушной линии электропередачи через металлическую трубостойку к торговому павильону. Во время осмотра был проведён замер токовой нагрузки токоизмерительными клещами, замеренная нагрузка составила 1,6 Ампера. Проведенными оперативными мероприятиями было установлено юридическое лицо, осуществлявшее хищение электроэнергии, в отношении которого был составлен акт неучтенного потребления электроэнергии. Произведен расчет, согласно которому юридическое лицо причинило компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" материальный ущерб в размере 173 488 кВт*ч похищенной электроэнергии на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Заместитель директора по безопасности компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" Константин Щетинин отметил, что сотрудники компании оперативно выявляют и пресекают противоправные действия недобросовестных потребителей. "Этот случай уже не первый, позволяющий привлекать к уголовной ответственности тех, кто незаконно потребляет электроэнергию. В настоящее время практика взаимодействия энергетиков, правоохранительных и надзорных органов в лице прокуратуры Верх-Исетского района столицы Урала способствует работе по привлечению к ответственности всех нарушителей, в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда", - подчеркнул он.

Хищение электроэнергии является серьезным правонарушением, которое наносит значительный ущерб энергетическим компаниям и может привести к тяжелым последствиям. Лица, осуществляющие подключение к электрическим сетям незаконно, без оформления соответствующих разрешительных документов и без заключения договора могут быть привлечены к уголовной ответственности. Согласно действующего уголовного законодательства к виновным в совершении такого вида преступления могут быть применены виды наказания в виде принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы, на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.