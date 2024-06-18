Номера на автомобилях замминистра обороны Иванова стоят 6 млн рублей

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взятке, владел люксовыми автомобилями, госномера которых стоят больше 6 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации из декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также автомобиль Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Как следует из данных базы по продаже госномеров, суммарно их стоимость превышает 6 млн рублей. Также отмечается, что Иванов был не первым владельцем номеров.

В конце мая сообщалось, что суд арестовал автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Оба эти автомобиля были указаны в декларации Иванова о доходах за 2019 год. При этом обе машины в 2023 году перешли экс-супруге Иванова Светлане Маниович-Захаровой. В апреле этого года Маниович-Захарова выставила внедорожник на продажу после ДТП за 2,5 миллиона рублей. Сервис Avtoface сообщает, что на обе машины наложены ограничения. Так же как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. Его Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.