"А вы где живете?" Куйвашев пригрозил депутату построить мусорный полигон на Уктусе, если тот будет защищать жителей Сысерти

В истории с мусорным полигоном в Сысертском городском округе дошло до угроз от самого губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На сегодняшнем заседании заксобрания глава региона пригрозил депутату, спросившему о возможности перенести строительство мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" на другую территорию, поставить завод в его районе.

- А вы где живете? - спросил Куйвашев депутата ЗакСО Олега Гордеева.

- В Екатеринбурге.

- А адрес скажите.

- Уктус.

После этого Евгений Куйвашев заявил, что участок в Сысертском городском округе лишь одна из четырех рассматриваемых площадок, а мнение всех протестующих будет услышано. Однако, принято ли к сведению - губернатор не уточнил, но довольно толсто намекнул, что такого рода вопросы задавать не стоит, ибо на одну рассматриваемую площадку может стать больше.

"Надо думать и о жителях Екатеринбурга. Почему вы жителей Екатеринбурга не спросили, а нужен ли нам полигон или мы вам на Уктус будем возить все вместе? Потому что настанет тот момент, когда нужно будет его куда-то возить. И коль вы сказали что на Уктусе живете, то всем городом, скажем, давайте будем на Уктус возить. Коль вы не хотите чтобы он размещался (в Сысери)... Где бы мы не предложили, наверняка найдутся и активисты, и псевдоактивисты, которые будут этому противодействовать, по разным причинам. Поэтому давайте мы здесь головы и напряжение остудим, с холодной головой продолжим заниматься подбором этого участка. А говорить о том, что 90% жителей против... кто хочет даже в 30-километровой зоне иметь полигон? Никто. А что нам, жителям города (Екатеринбурга) делать? Жителям Арамиля, жители Уктуса что делать? Благо мы сейчас расширили действие северного полигона, но пройдет время, и мы должны быть к этому готовы. Давайте тогда рассмотрим площадку на Уктусе. Прямо там. Поэтому давайте здесь будем здравый смысл включать и взвешивать все за и против. Насколько я понимаю, до ближайшего населённого пункта там (в Сысерти) 12 км. Это примерно как отсюда до ЭКСПОцентра", - заявил Куйвашев.

На это у депутата не нашлось слов.

В начале своей тирады губернатор также отметил, что строительство "Екатеринбург-Юг" позволит избежать "золотых" тарифов на мусор. И где бы он ни был построен, это обязательно будет экологически безопасным проектом.