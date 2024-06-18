Минпрос признал, что оклады учителей почти везде ниже МРОТ

Указ президента РФ о том, что зарплата школьных учителей должна составлять 100% от средней зарплаты в регионе, выполняется только в 68 регионах страны. В 17 регионах он не выполняется (по новым регионам данных нет). Об этом в Совете Федерации заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Одной из главных причин является то, что единый подход к оплате труда педагогов просто отсутствует, отметила Васильева. В результате в 74 субъектах РФ ставка педагогов варьируется от 7 до 18 тысяч рублей, еще в 11 — от 20 до 28 тысяч. То есть почти в 90% регионов оклад учителей ниже МРОТ. Еще год назад об этом заявил профсоюз "Учитель". Но только сейчас власти официально это признали. До этого всегда сообщался размер средней начисленной зарплаты, то есть до вычета налогов, со всеми доплатами и надбавками (кроме доплаты за классное руководство), а также за всю нагрузку, то есть не на одну ставку, а гораздо больше. Как сообщил в апреле председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки.

В итоге получается, что собственно за обучение детей платят жалкие гроши в несколько тысяч рублей, и только за счет всех доплат и при работе на полторы-две ставки выходит что-то более приличное. Это недавно стало поводом для обращения в Конституционный суд, так как оклад учителей ниже МРОТ. А Трудовой кодекс РФ не дает четких указаний - включаются ли доплаты для педагогических работников в состав зарплаты для ее сравнения с МРОТ или должен считаться только оклад.

Как отметила Васильева, доля стимулирующих выплат в зарплате педагогов варьируется от 6 до 50%, то есть до половины всей зарплаты учителя получают за "дополнительные опции", а не за свою основную работу. Многие же эксперты считают, что, напротив, бóльшую чаcть зарплаты должен составлять именно оклад - оплата за основную работу - обучение детей. Однако пока что учителя добирают до более приличных сумм только за счет разных выплат. Причем их количество настолько велико, что это трудно и представить. А основная работа не ценится.

"В Иркутской области их 60 — даже трудно придумать столько причин для стимулирования, а в Калининградской области — 57, в Мурманской — 46", — рассказала замминистра просвещения.

Отработать новую систему оплаты труда бюджетников, в том числе учителей, в феврале в Послании Федеральному Собранию поручил президент РФ Владимир Путин. Правительство уже работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда учителей, сообщил недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Хотя еще в 2023 году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Но это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не упоминал.

Об унизительной оплате труда учителей при проведении ЕГЭ накануне снова сообщил профсоюз "Учитель". Более чем в половине регионов за день работы им платят менее 500 рублей, причем привлекают к этому принудительно.

В 2023 году учителям в среднем начисляли всего 55 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата составляет не более 40 тыс. В расчете на одну ставку это около 20 тыс. рублей чистыми.