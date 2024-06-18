СМИ: Турция помогла предотвратить второй теракт в Москве после "Крокуса"

Спецслужбы Турции помогли предотвратить в Москве второй крупный теракт после атаки на "Крокус", предупредив российских коллег, сообщает газета Hürriyet.

Теракт, по данным издания, готовили боевики запрещенной в России группировки "Вилаят Хорасан". Террористы собирались напасть на переполненный торговый центр.

Турецкие спецслужбы отслеживали деятельность местной ячейки организации, вышли на несколько лиц, допросили их, после чего передали данные российской стороне, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турции незадолго до теракта в "Крокусе" побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на "Крокус Сити Холл" "координировали" члены "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ).