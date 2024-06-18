В Екатеринбурге экс-директор спецшколы, где насиловали детей, получила исправительные работы

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей директору спецшколы 124. Наталью Поддубную признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения.

Согласно решению судьи Романа Шевченко, Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ с удержание из зарплаты 10%, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Напомним, о вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 г. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Директору дали написать заявление "по собственному желанию", после чего та устроилась учителем географии в "золотую школу" Екатеринбурга.