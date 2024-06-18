ЛДПР предложила сделать бесплатный проезд для студентов

Депутаты ЛДПР предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, за исключением маршрутного такси, для студентов очной формы обучения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас эта льгота на федеральном уровне предусмотрена только для определенных категорий учащихся: детей-сирот и школьников из многодетных семей. Студенты могут претендовать на льготы только на уровне регионов, власти которых согласовывают размер скидки на проезд с транспортными компаниями. Но есть регионы, где никаких скидок для студентов нет. При этом проезд "съедает" немалую часть студенческого бюджета, который и без того очень мал.

Законопроект создаст равные условия для получения образования на всей территории России, считают авторы инициативы.