Депутат думы Югорска Антон Пантин признан виновным в клевете

Депутат гордумы Югорска Антон Пантин признан виновным в клевете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Югорский районный суд Югры оставил без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 2 Югорского судебного района.

Мировой судья установил, что в июле 2022 г. депутат думы Югорска Антон Пантин, испытывая неприязнь к другому депутату думы Югорска Роману Самохвалову, решил оклеветать его. Он обвинил коллегу в оскорблении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сведения оказались ложными.

Подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 128.1 УК РФ, ему назначен штраф в размере 150 000 рублей.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, Югорским районным судом ХМАО-Югры приговор мирового судьи изменен, во вводную и резолютивную части приговора внесены уточнения, указаны реквизиты для исполнения наказания в виде штрафа. В остальном приговор мирового судьи оставлен без изменения.



Апелляционное постановление вступило в законную силу.

Отметим, что это решение может привести к лишению Пантина мандата.