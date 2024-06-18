Россияне ажиотажно раскупают книги, которые запрещают

Россияне раскупают книги после сообщений о предстоящем снятии той или иной позиции с продажи.

По словам генерального директора сети "Читай-город" – "Буквоед" Александра Брычкина, ажиотажный спрос "возникает по любым дефицитным позициям": "Мы это наблюдали, например, и по книгам Стивена Кинга после его объявления о прекращении выпуска книг в России".

Также Брычкин констатирует в интервью РБК, что спрос на книги некоторых авторов не снижается даже после того, как их объявляют иноагентами. Речь, например, о таких писателях как Борис Акунин** или Людмила Улицкая***.

Глава компании отмечает, что при этом роста спроса на патриотическую литературу якобы нет. Этот сегмент по объему "несопоставим" с такими популярными направлениями как славянское фэнтези и азиатская литература.

*признана российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ

**внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

***внесена в реестр иноагентов Минюста РФ