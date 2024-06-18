В суд направлено дело электрика из Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве мигранта из-за дочери

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела об убийстве мигранта бывшим супругом его сожительницы. Обвиняемым выступает электрик из Екатеринбурга, которому несовершеннолетняя дочь пожаловалась на поведение погибшего.

Напомним, трагедия произошла 21 апреля в одном из домов по улице Минометчиков в Екатеринбурге. По версии следствия,35-летний мужчина пришел разбираться с 29-летним обидчиком дочери, и во время ссоры нанес ему множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После Данил Талапов сам пришел в полицию и рассказал, что накануне ему позвонила его 14-летняя дочь и пожаловалась, что новый сожитель матери ее бьет.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбуржец нанес приезжему из Таджикистана 37 ножевых ударов, однако супруга обвиняемого, пришедшая на суд (избрание меры пресечения), заверила, что всего ударов было шесть. Сегодня в пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что кухонным ножом было нанесено 49 ударов в область жизненно важных органов потерпевшего – грудной клетки, туловища, шеи, головы и конечностей.

Сам же Талапов ранее заявлял, что не жалеет о своих действиях.

Прокуратура Железнодорожного района г. Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ( ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.