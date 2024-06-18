14 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в Казани

В Казани за медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на ботулизм, сообщают "Известия".

По информации источника издания, все госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще шести оценивается как среднее.

17 июня Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщало, что шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен". Проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются места реализации продукции для ее изъятия.

Напомним, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара. Сообщалось, что все пострадавшие употребляли салат лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт". А в Нижнем Новгороде 12 человек обратились к медикам с признаками ботулизма. Общественники просят правительство России отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды.