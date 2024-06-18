Главе Первоуральска грозит уголовка за снежный полигон, отравивший почву химикатами

Главе Первоуральска грозит штраф или уголовное дело за нелегальный полигон для снега у берегов реки Чусовая, который заразил почву ядовитыми химикатами. Об этом сообщает пресс-служба РЭО по Свердловской области.

Еще в марте местные жители заметили, как на нелегальную свалку съезжаются самосвалы, заполненные грязным снегом с улиц. Тогда активисты РЭО отправили обращение в прокуратуру, Министерство природных ресурсов, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, полагая, что нарушения приведут к серьезным последствиям. И, как сообщают в активисты, они не ошиблись.

"Зеленое пространство оказалось заражено ядовитыми химикатами и замусорено. Это видно даже невооруженным взглядом. После таяния снега в пробах почвы было обнаружено превышение допустимых норм по содержанию цинка в 11 раз, мышьяка в 8,5, а также нефтепродукты в большой концентрации. Все это смывается в Чусовую и разносится с ее водами", - рассказали в РЭО.

По их данным, глава Первоуральска уже получил представление от прокуратуры, за допущенные нарушения грозит штраф или уголовное дело.

Стоит отметить, что для Первоуральска и его главы Игоря Кабца это не первый схожий инцидент. Только в январе текущего года было выявлено несоответствие между объемами снега, которые вывозят с улиц города и теми, что принимают на специализированной площадке для хранения.

Тогда обращение о десятках тысяч кубометров снега, отправляемых на несанкционированные площадки, было передано в прокуратуру. В результате, в феврале Кабец получил представление о необходимости устранить нарушение санитарных норм, однако, по данным Свердловского РЭО, местная администрация продолжает нарушать закон.