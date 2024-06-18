В Ростовской области после атаки беспилотников горят резервуары с нефтепродуктами

В городе Азов в Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами.

"По предварительным данным жертв нет. <…> В тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

Он добавил, что риска распространения пожара на другие объекты нет, угроз для жителей нет.