Учителя рассказали о низкой оплате за ЕГЭ и ОГЭ

В Алтайском крае учителям за организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ платят 50–100 руб. за день работы.

Об этом следует из мониторинга профсоюза "Учитель". Еще в 48 регионах педагоги получают компенсацию в 500 руб. и ниже. Общественники обратились в Минпросвещения с просьбой установить единый размер такой оплаты на федеральном уровне.

"Ежегодно из системы образования уходит несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе в связи с тем, что педагогические работники продолжают привлекаться к сложной и ресурсоемкой процедуре ГИА на условиях недобровольности", - следует из обращения. В ведомстве ответили, что для подобных изменений нужен анализ действующих в субъектах систем оплаты труда.

Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, к проверке ОГЭ и ЕГЭ во многих российских регионах привлекается большое количество сельских учителей, которые несут транспортные расходы, превышающие размер получаемых ими компенсационных выплат за проверку ОГЭ и ЕГЭ. Эти траты им не компенсируются. Также учителя отмечали сложности с организацией питания: в ряде регионов педагоги были вынуждены отказываться от обеденного перерыва, чтобы успеть выполнить нормативы по проверке работ.

В Рособрнадзоре установление единого тарифа сочли нецелесообразным, отмечая, что возможные корректировки требуют широкого обсуждения, сообщают "Известия".

Ранее в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается. В то время как учитель должен отдавать все силы воспитанию и обучению детей, не отвлекаясь на заполнение бюрократической отчетности, учителя постоянно жалуются на нехватку времени для выполнения своих прямых обязанностей. Вместо этого они вынуждены строчить бесконечные отчеты.