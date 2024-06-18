Общественники на фоне заражения ботулизмом просят снять мораторий на проверки заведений общепита

Кабмин России должен отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды.

С соответствующим предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась организация "Общественная потребительская инициатива". Поводом послужило массовое отравление жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани салатами производителей Take eat easy и "Локалкитчен". Десятки человек находятся в реанимации.

Из-за отсутствия проверок количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований в общепите в 2023 году выросло на 80%. В организации указали, что та же "Кухня на районе" за два года получила семь предостережений. Опасность заражения ботулизмом также опасна тем, что в России зарегистрировано лишь одно лекарство с серьезными побочными явлениями. Более современный препарат появится на рынке не раньше, чем через год-полтора, говорят в Центре им. Н.Ф. Гамалеи, сообщают "Известия".

Напомним, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара. А в Нижнем Новгороде 12 человек обратились к медикам с признаками ботулизма.