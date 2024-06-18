Программа IT-ипотеки может завершиться

Правительство России рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT.

Речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат. Также из программы могут исключить Москву и Санкт-Петербург. Как заявил представитель Минцифры, показатели программы были определены по количеству выданных ипотек. Всего ею воспользовалось более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам 2023 года более чем на 50%.

Отмечается, что в настоящее время обсуждаются параметры продолжения программы, сообщают "Ведомости".

Напомним, ВТБ с 17 июня прекратил выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, при этом банк продолжит принимать заявки на эту программу.