Россия представила в ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17 Malaysia Airlines

Российские власти представили в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства о непричастности к крушению авиалайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур в 2014 году.

Как сообщил старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис, предоставленные доказательства и материалы свидетельствуют об отсутствии компетенции у Совета ICAO и абсурдности обвинений против РФ в причастности к данной авиакатастрофе. Он указал, что российская сторона не ожидает правомерного решения Совета ICAO, в котором доминируют государства коллективного Запада.

Старший помощник считает, что Совет ICAO не может выполнять функции следствия и суда, а также устанавливать виновность государства или иного лица в авиакатастрофе, сообщает РИА "Новости".

В 2018 году Минобороны РФ обнародовало документы, содержащие информацию об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты 9М38 ЗРК "Бук", которой в 2014 году на Украине был сбит малайзийский Boeing-777. Ведомство, проанализировав серийный номер, установило боевой номер изделия и часть, в которую она была направлена. Ракета после ее изготовления была направлена в войсковую часть Украинской ССР и после распада Союза осталась на вооружении украинских ВС.