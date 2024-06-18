В РФ может появиться уголовная статья за незаконную выдачу гражданства

В Уголовный кодекс России могут ввести статью за незаконную выдачу гражданства РФ.

Соответствующий проект закона 18 июня будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Инициатива поможет бороться с незаконным получением российских документов иностранцами, считают авторы инициативы – депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". В качестве наказания парламентарии предлагают до пяти лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, то максимальный срок лишения может оставить до 7 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Как заявил глава фракции Сергей Миронов, в таких цепочках, в том числе задействованы представители специальных комиссий по приёму экзаменов у мигрантов на знание русского языка, истории РФ и основ законодательства. По словам парламентария, в это "бизнесе" участвуют граждане, которые за определенную плату предоставляют возможность получения фиктивной регистрации в "резиновых квартирах", сообщают "Известия".

Ранее комитеты Госдумы поддержали законопроект о выдворении иностранцев полицией.