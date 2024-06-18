Путин: США и их сателлиты делают все, чтобы затянуть конфликт вокруг Украины

Соединенные Штаты и их сателлиты заявляют, что их цель - нанесение России стратегического поражения.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля, они делают всё, чтобы затянуть и конфликт вокруг Украины, "который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе".

Глава государства напомнил, что "все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации". Кроме того, по словам Путина, Вашингтон пытается "измотать российскую экономику новыми санкциями", но все попытки провалились.

Ранее Путин указал на успешную борьбу правительства с санкциями.