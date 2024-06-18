Россия может запустить прямые рейсы в КНДР

Россия прорабатывает запуск прямых рейсов в КНДР.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, все будет зависеть от пассажиропотока.

"Будет пассажиропоток - будет транспорт, наши авиаторы с радостью доставят... Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалилинии с достоинством справятся с этой задачей", - заявил он, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в Северной Корее для российских туристов строят Вонсан-Кальмаскую туристическую зону. В нее войдут 17 отелей, 37 гостиниц, три десятка магазинов. Также будет создана пляжная зона протяженностью четыре километра, сообщили в правительстве Приморского края, которое активно пиарит поездки в КНДР.