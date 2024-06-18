В Нижнем Новгороде 12 человек обратились к медикам с признаками ботулизма

В Нижнем Новгороде количество граждан, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12 человек

По данным Минздрава региона, состояние девяти из них оценивается как "тяжелое". Врачами предпринимаются все необходимые меры.

Управление Роспотребнадзора по региону заявило о проведении эпидемиологического расследования. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" производства ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат". Продукцию, которая могла вызвать признаки ботулизма, изымают со склада магазина. Областное СУ СК завел уголовное дело, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Минздраве области сообщали, что четверо пациентов находятся в отделении реанимации с признаками ботулизма.

Тем временем, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара.