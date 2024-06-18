Приложение Rutube пропало из AppStore

Приложение российского видеосервиса Rutube пропало из магазина приложений для iPhone AppStore.

Оно не отображается при его поиске, а в системном уведомлении указано, что оно недоступно в регионе. При этом Rutube по доступен для скачивания в магазине приложений для Android Google Play.

Rutube работает над вопросом блокировки приложения в App Store, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике, глава РОЦИТ Антон Горелкин назвал удаление RuTube "актом цензуры".

"Ждем официальных заявлений, хотя уже понятно, что кроме как цензурой это не назвать", - указал он, сообщает "РГ".

Ранее стало известно, что принадлежащий "Газпром-медиа холдингу" Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям. Видеохостинг намерен потратить на это около 30 млрд руб.