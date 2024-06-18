Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО исключит возобновление конфликта с РФ

Присоединение Украины к НАТО стало бы лучшей гарантией безопасности для страны и исключило бы возможность возобновления конфликта с Россией в будущем.

Как заявил Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, когда военные действия на Украине закончатся, Альянсу будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта. Он указал, что для этого необходимо построить "будущие вооруженные силы Украины", которые смогут сдерживать гипотетическую "будущую агрессию" со стороны Москвы.

"Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии - это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство [Украины] в НАТО будет означать, что война действительно закончилась", - отметил Столтенберг.

Ранее Столтенберг сообщил о том, что входящие в это объединение страны заговорили о приведении ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. По его словам, альянс должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.