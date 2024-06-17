В Тюменской области отметили тех, кто помогал бороться с паводком

В Викуловском районе отметили наградами жителей, помогавших бороться с паводком. На торжественном мероприятии отмечены сотрудники МЧС и правоохранительных органов, дорожные службы, коллективы организаций и предприятий, простые жители муниципалитета, которые помогали в формировании мешков с песком для укрепления гидросооружений.

"Паводок показал, что жители нашего района — большая, сплоченная семья, готовая встать на защиту своего дома в нужный момент. Впереди большая работа по устранению вреда, причиненного паводком, работы на территориях уже начаты. Благодарю всех и каждого за неравнодушие, патриотизм и помощь, оказанную в трудное для района время", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области главу Викуловского района Андрея Лотова.

Снижение уровня воды в реке Ишим началось во второй половине мая, это позволило приступить к работам по демонтажу временных защитных сооружений. В администрации Викуловского района отметили, что на борьбу с паводком выходили семьями.

"Только благодаря общим усилиям нам удалось избежать больших проблем, которые несла с собой большая вода. Паводок показал, что жители нашего района большая, сплоченная семья, готовая встать на защиту своего дома в нужный момент. Впереди большая работа по устранению вреда, причиненного паводком, работы на территориях уже начаты. Прошу набраться терпения. Еще раз благодарю всех и каждого, за неравнодушие, патриотизм и помощь, оказанную в трудное для района время!", - цитирует райадминистрация Лотова,