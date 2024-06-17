Бывшему ректору ПГГПУ вновь вменили хищение денег вуза

В Перми Свердловский райсуд начал рассмотрение второго уголовного дела бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова. Ему инкриминируется присвоение и растрата средств вуза в крупном размере, а также два эпизода мошенничества в крупном размере.

По версии следствия и гособвинения, он несколько раз летал за границу, но по документам формально был на работе и незаконно получил в общей сложности свыше 430 тыс. руб.

В этом же суде с сентября прошлого года рассматривается еще одно дело Колесникова: он обвиняется в хищении денег университета, а также в неправомерном обороте денег, пишет "Ъ-Прикамье".