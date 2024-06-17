За уничтожение над Кубанью самолета А-50У ищут полковника ВСУ

По делу о крушении над Кубанью самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У воздушно-космических сил России в розыск объявлен командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман, подчиненные которого и выпустили по А-50У ракету.

Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал полковника Дзямана, пишет "Ъ".

Изначально самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) был создан в СССР в 1960-е годы для обеспечения разведки во время холодной войны в содействии с ПВО, однако уже в 1970-х задумались о его модернизации, потому что уже тогда судно начало с технологической точки зрения отставать. Так к концу 1980-х, началу 1990-х появился А-50 на базе самолета Ил-76.

Позже появилась и модификация А-50У, где основным изменением стала замена экранов на жидкокристаллические дисплеи, а также усовершенствование электронной начинки, в том числе, судя по данным из открытых источников, на элементы базы... Intel. Как напоминают эксперты, было произведено около 40 штук, однако за длительностью времени многие из них уже выработали ресурс и на вооружении осталось лишь 10.