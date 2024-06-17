Столтенберг: на F-16 на Украине будут летать пилоты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стлотенберог, говоря о применении самолетов F-16 на Украине, сделал две оговорки.

Он назвал украинские военно-воздушные силы "ВВС НАТО" и сказал, что на F-16 на Украине будут летать "пилоты НАТО", однако в обоих случаях сразу поправился. Эти оговорки он допустил, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, пишет ТАСС.

На прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран-членов блока обязались обучить украинских пилотов работе с истребителем F-16, поставки которых должны начаться в конце текущего лета. Но спустя год результаты, мягко говоря, сомнительны. Европа и США сейчас обучают около полутора десятков украинских пилотов. "Это всего лишь "горстка" пилотов, и это только пилоты", - сказал на условиях анонимности чиновник из американского министерства обороны. Он отметил, что не менее важную роль играют другие члены экипажа, например, техники, которые должны обслуживать самолеты. Укомплектованных экипажей пока нет, а Украина сможет использовать столько самолетов, сколько будет именно экипажей, а не пилотов.