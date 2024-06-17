Владимир Унгурян: В профессиональном сообществе людей оценивают по их профессиональности и компетентности, а не по национальности

Председатель ассоциации врачей Костромской области прокомментировал предстоящую проверку работы областного сосудистого отделения.

Приказом департамента здравоохранения Костромской области сформирована специальная комиссия, которая проведет проверку по организации работы сосудистого отделения Костромской областной клинической больницы им. Королева Е.И.

Основанием стало публичное заявление заведующего отделением Антона Казанцева, что его подчиненные наносят ущерб здоровью и жизни пациентов. В день заявления, 12 июня, руководство областной больницы написало заявление о проверке изложенной информации в следственные органы и Росздравнадзор. На текущий момент жалоб от пациентов на этих врачей не поступало. За три дня А.Н. Казанцев написал 20 служебных записок в отношении их деятельности.

«В состав комиссии входят представители департамента, главные внештатные специалисты, представители Росздравнадзора, представители лицензионного отдела, территориального фонда обязательного медицинского страхования, ну и общественные организации, это ассоциация медицинских сестер Костромской области и ваш покорный слуга в лице председателя ассоциации врачей Костромской области», - рассказал Владимир Унгурян.

Председатель медицинского объединения региона подчеркнул, что будет проведен всесторонний аудит работы отделения. Со своей стороны он, в первую очередь, как руководители ассоциации, планирует оценить профессиональную сторону деятельность врачей.

«Как я вижу свою миссию, то это конечно вопросы профессиональной этики и деонтологии внутри коллектива, врачебного сообщества. И необходимо это оценить. Будем разбираться, проговорим со всеми врачами, проговорим со всеми заинтересованными лицами. Сейчас налицо конфликт, опять же тот, который мы видим в публичной плоскости, налицо какие-то обвинения. Поэтому здесь нужно проводить вот такую именно работу, индивидуальную. Вникать в суть вопроса», - прокомментировал Владимир Унгурян.

Он подчеркнул, что ранее работал с заведующим сосудистым отделением Антоном Казанцевым по ряду совместных проектов и может дать ему только высокую оценку с точки зрения профессионализмы, научного стремления доктора. Тем не менее, сейчас в конфликтной ситуации на первый план встали вопросы того, как была организовано взаимодействие внутри самого коллектива сосудистого отделения.

«Это вопрос оценки работы на своем посту Антона Николаевича. Он является заведующим отделением и, естественно, как заведующий в полной мере несет ответственность за работу этого отделения. Понятно, это жизнь, конфликты случаются, работа напряженная, работа с людьми и так далее. Но могу вам сказать, что с точки зрения какой-то привязки к национальности, такого у нас никогда раньше не было. Для понимания, я заканчивал военно-медицинскую академию, у меня командир взвода был осетин, заместитель командира взвода был башкир. У нас даже в голову не приходило каким-то образом оценивать работу людей по национальному признаку. В профессиональном сообществе людей оценивают по их профессиональности и компетентности, а не по национальности. Не важно, какой ты национальности, важно, что ты из себя представляешь, как специалист. Это, по-моему, те простые истины, которые есть не только в нашей врачебной среде», - отметил председатель ассоциации врачей Костромской области

Владимир Унгурян подчеркнул, что только по результатам проверок, которые проведет специальная комиссия, будут вынесены наиболее объективные суждения о той ситуации, которая сейчас сложилась в сосудистом отделении областной больницы. Если какие-то факты и случаи потребуют более глубокой экспертизы, то будет проведена работа с конкретными пациентами. Стоит добавить, что кадровый состав врачей сосудистого отделения был полностью сформирован его заведующим А.Н.Казанцевым.

Для непредвзятой оценки в комиссию не включены сотрудники областной больницы.