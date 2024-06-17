Путин сменил "шойгувских" замов в Минобороны

Первым замминистра обороны указом президента РФ назначен Леонид Горнин. Заместителями министра стали также Анна Цивилева и Павел Фрадков. Ранее на аналогичную должность был назначен Олег Савельев. С постов сняты Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Президент разрешил МО иметь 12 замминистра, из которых два первых.

Известно, что первый замминистра обороны Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, сообщает МО. Его прежнее место работы — Министерство финансов. С 2012 года он занимал позицию замминистра, в 2018 был повышен до первого. Карьеру госслужащего начинал в Новосибирской области, где работал контролером-ревизором и руководителем департамента финансовой и налоговой политики.

Павел Фрадков, младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы СВР, будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства. Анна Цивилева, председатель фонда "Защитники Отечества", будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.

Напомним, в мае на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу был назначен бывший первый вице-премьер кабмина Андрей Белоусов. По мнению Владимира Путина, Белоусов наладит отношения между "пушками" и "маслом".